Charroux

Braderie & troc plantes

Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Braderie et troc plantes

Troc plantes de 10h à 13h échangez vos plantes, boutures graines, outillage,… .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine ressourcrie@association-cicerone.fr

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English : Braderie & troc plantes

L’événement Braderie & troc plantes Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou