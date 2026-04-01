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Braderie & troc plantes Charroux

Braderie & troc plantes Charroux

Braderie & troc plantes Charroux samedi 25 avril 2026.

Ville : 86250 Charroux

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Charroux

Braderie & troc plantes

Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Braderie et troc plantes
Troc plantes de 10h à 13h échangez vos plantes, boutures graines, outillage,…   .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine   ressourcrie@association-cicerone.fr

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English : Braderie & troc plantes

L’événement Braderie & troc plantes Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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