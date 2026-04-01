Braderie & troc plantes Charroux
Braderie & troc plantes Charroux samedi 25 avril 2026.
Charroux
Braderie & troc plantes
Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Braderie et troc plantes
Troc plantes de 10h à 13h échangez vos plantes, boutures graines, outillage,… .
Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine ressourcrie@association-cicerone.fr
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English : Braderie & troc plantes
L’événement Braderie & troc plantes Charroux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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