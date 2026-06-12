ChartrEstivales 2026 Martha Fields ; Chant et orgue ; Le Grand Pop ; Telegraph Road Chartres
ChartrEstivales 2026 Martha Fields ; Chant et orgue ; Le Grand Pop ; Telegraph Road Chartres mercredi 15 juillet 2026.
Chartres
ChartrEstivales 2026 Martha Fields ; Chant et orgue ; Le Grand Pop ; Telegraph Road
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-15
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
ChartrEstivales revient du 3 juillet au 22 août 2026 avec 43 concerts gratuits. Chaque soir à 21h (sauf dimanche et jours fériés), vous retrouverez de nouvelles animations dans le centre-ville de Chartres.
Fidèle à sa ligne éclectique, l’association ChartrEstivales vous a concocté un programme varié et d’une grande qualité. .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
ChartrEstivales returns from July 3 to August 22, 2026 with 43 free concerts. Every evening at 9pm (except Sundays and public holidays), you’ll find new entertainment in downtown Chartres.
L’événement ChartrEstivales 2026 Martha Fields ; Chant et orgue ; Le Grand Pop ; Telegraph Road Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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