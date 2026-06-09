Chartres

Puzzles collaboratifs

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

A vous de jouer ! Un puzzle, à commencer ou en cours vous attend. L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite pièce entre un prêt ou un retour de documents, en passant.. On peut y rester 5 minutes ou quelques heures.

Tout public. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

It’s your turn to play! A puzzle is waiting for you, either to start or in progress. The idea is to complete it together, placing a small piece between a loan or a return of documents, and so on. You can stay for 5 minutes or a few hours.

L’événement Puzzles collaboratifs Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES