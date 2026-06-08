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Fête champêtre de la Madeleine 2026 Chartres

Fête champêtre de la Madeleine 2026 Chartres

Fête champêtre de la Madeleine 2026 Chartres samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Mail Jean de Dunois

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Chartres

Fête champêtre de la Madeleine 2026

Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Nombreux stands spécial enfants, animations gratuites, chants, démonstration danses, repas et soirée dansante. Repas 15€/adulte et 12€/enfant sur réservation à l’accueil du forum, places limitées. Buvette sur place.
15  .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 45 04 

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English :

Numerous special booths for children, free entertainment, singing, dance demonstrations, dinner and dancing. Meal 15€/adult and 12€/child on reservation at the forum reception, places limited. Refreshment bar on site.

L’événement Fête champêtre de la Madeleine 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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