Chartres

Fête champêtre de la Madeleine 2026

Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nombreux stands spécial enfants, animations gratuites, chants, démonstration danses, repas et soirée dansante. Repas 15€/adulte et 12€/enfant sur réservation à l’accueil du forum, places limitées. Buvette sur place.

15 .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 45 04

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English :

Numerous special booths for children, free entertainment, singing, dance demonstrations, dinner and dancing. Meal 15€/adult and 12€/child on reservation at the forum reception, places limited. Refreshment bar on site.

L’événement Fête champêtre de la Madeleine 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES