Chartres

Spectacle De l’épineux métier d’écrire quand on a eu la bonne idée de naître femme

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Qu’est-ce qu’être écrivain quand on est femme ? Le sexe change-t-il quelque chose à l’affaire ? Avec Emmanuelle Favier et Maëva Le Berre. En partenariat avec la librairie L’Esperluète.

En revisitant un certain nombre de ses textes où il a bien fallu qu’elle se l’avoue les figures de femmes sont omniprésentes, qu’elles soient historiques ou de fiction, la romancière et poétesse Emmanuelle Favier s’interroge sur le rôle qu’a joué son genre dans son parcours d’écrivaine. En complicité avec la violoncelliste Maëva Le Berre, elle tisse avec humour une dissertation buissonnière en forme d’introspection. .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What does it mean to be a writer when you’re a woman? Does gender make a difference? With Emmanuelle Favier and Maëva Le Berre. In partnership with L’Esperluète bookshop.

L’événement Spectacle De l’épineux métier d’écrire quand on a eu la bonne idée de naître femme Chartres a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES