Chartres

Fête des voisins des Clos

Rue du Clos Brette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Conseil citoyen des Clos invite les habitants du quartier à participer à sa traditionnelle fête des voisins, le vendredi 29 mai, près de la Résidence des Jeunes Actifs (RJA), partenaire de la soirée.

Pour ce moment riche en rencontres, échanges et partages, des animations seront proposées, notamment musicales.

Vous êtes invités à confectionner de quoi partager un délicieux repas entre voisins, découvrir de nouvelles saveurs et les cultures de chacun. .

Rue du Clos Brette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81 conseilcitoyen.desclos@gmail.com

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English :

The Conseil citoyen des Clos is inviting local residents to take part in its traditional Neighbors’ Party, on Friday May 29, near the Résidence des Jeunes Actifs (RJA), partner of the evening.

L’événement Fête des voisins des Clos Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES