Les One du Barj’ Aude-Line

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

On est tous le plouc de quelqu’un… mais Aude-Line a décidé d’en faire un art.

Un dicton dit On est tous le plouc de quelqu’un . En l’occurrence, Aude-Line est la plouc de tout le monde. Fervente défenseuse de cette catégorie sociale basée sur les vacances en mobile home, les sapins odorants accrochés au rétro et le Madison… Haaa… Le Madison… Elle rêve pourtant secrètement de devenir une femme cooooool… Mais y arrivera-t-elle ? Et à quel prix… ? 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everyone’s someone’s slob? but Aude-Line has decided to make an art of it.

L’événement Les One du Barj’ Aude-Line Chartres a été mis à jour le 2026-01-23 par OT CHARTRES