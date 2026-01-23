Les One du Barj’ Aude-Line Chartres
Les One du Barj’ Aude-Line Chartres vendredi 29 mai 2026.
Les One du Barj’ Aude-Line
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
On est tous le plouc de quelqu’un… mais Aude-Line a décidé d’en faire un art.
Un dicton dit On est tous le plouc de quelqu’un . En l’occurrence, Aude-Line est la plouc de tout le monde. Fervente défenseuse de cette catégorie sociale basée sur les vacances en mobile home, les sapins odorants accrochés au rétro et le Madison… Haaa… Le Madison… Elle rêve pourtant secrètement de devenir une femme cooooool… Mais y arrivera-t-elle ? Et à quel prix… ? 20 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everyone’s someone’s slob? but Aude-Line has decided to make an art of it.
L’événement Les One du Barj’ Aude-Line Chartres a été mis à jour le 2026-01-23 par OT CHARTRES