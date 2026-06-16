Chartres

Afterwork Apéro Music live

41 Chemin du Grand Gibet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Une soirée à ne pas manquer ! Profitez du coucher de soleil depuis l’une des plus belles vues de Chartres autour d’un apéritif et pour ceux qui souhaitent découvrir ou ré-découvrir Chartres vue du ciel bénéficiez d’un tarif de 45€ le vol/ pers ( tarif valable uniquement sur les afterworks ).

Pour le vol découverte, la réservation est obligatoire contact@aeroclub-chartres.fr. Music live savannahsun. Exposition pistoneclub. Bar et planche. .

41 Chemin du Grand Gibet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 43 48 contact@aeroclub-chartres.fr

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English :

An evening not to be missed! Enjoy the sunset from one of Chartres? most beautiful vantage points over an aperitif, and for those who wish to discover or re-discover Chartres from the air, a special rate of 45? per flight per person (valid only for afterworks).

L’événement Afterwork Apéro Music live Chartres a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CHARTRES