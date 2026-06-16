Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres
Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres mardi 7 juillet 2026.
Chartres
Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres
29, cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07 14:15:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Et si les vacances d’été devenaient une véritable aventure ? À deux pas de la cathédrale, les enfants découvrent, jouent et explorent !
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29, cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26
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English :
What if summer vacations became a real adventure? Just a stone’s throw from the cathedral, children can discover, play and explore!
L’événement Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CHARTRES
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