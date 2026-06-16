Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres mardi 7 juillet 2026.

Chartres

Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres

29, cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07 14:15:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Et si les vacances d’été devenaient une véritable aventure ? À deux pas de la cathédrale, les enfants découvrent, jouent et explorent !

Embarque pour un voyage à Fidji en 1838 ! Ernest Goupil, le dessinateur de l’expédition, a caché un message secret dans ses dessins. Monte à bord de l’Astrolabe, pars à la recherche des indices et relève le défi sauras-tu déchiffrer son mystérieux message ? Une fois la mission accomplie, écris une carte postale et crée ton propre message secret pour tes proches. Réservation obligatoire. 7 .

29, cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

What if summer vacations became a real adventure? Just a stone’s throw from the cathedral, children can discover, play and explore!

L’événement Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CHARTRES