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PartyGame Chartres

PartyGame Chartres

PartyGame Chartres mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Chartres

PartyGame

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Des jeux multijoueurs, faciles à prendre en main, sur PS5, XBOX, Switch et Switch 2
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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Easy-to-learn multiplayer games on PS5, XBOX, Switch and Switch 2

L’événement PartyGame Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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