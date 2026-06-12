PartyGame Chartres
PartyGame Chartres mardi 7 juillet 2026.
Chartres
PartyGame
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Des jeux multijoueurs, faciles à prendre en main, sur PS5, XBOX, Switch et Switch 2
.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Easy-to-learn multiplayer games on PS5, XBOX, Switch and Switch 2
L’événement PartyGame Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Gala du C’Chartres Judo Chartres 12 juin 2026
- À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres Chartres 13 juin 2026
- Convention d’utilité publique face aux addictions Chartres 13 juin 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Chartres 13 juin 2026
- Découvrir les sources sur les écoles chartraines Samedis des archives Chartres 13 juin 2026