Chasse au trésor de Noël Turckheim, au pays des lutins Turckheim
Chasse au trésor de Noël Turckheim, au pays des lutins Turckheim lundi 23 novembre 2026.
Turckheim
Chasse au trésor de Noël Turckheim, au pays des lutins
Rue Wickram Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-11-23
Bienvenue à Turckheim pour une chasse au trésor historique & gourmande !
À chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous. Il se remplira au fur et à mesure et vous servira de trésor.
Bienvenue à Turckheim pour une chasse au trésor historique & gourmande !
À chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous servira de trésor.
Le dépliant de la chasse au trésor est uniquement disponible en français. .
Rue Wickram Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.Com
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English :
Welcome to Turckheim for a gourmet historical treasure hunt!
At each stage, remember to write down your clue in the word puzzle. It will fill up as you go along, and serve as your treasure.
L’événement Chasse au trésor de Noël Turckheim, au pays des lutins Turckheim a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de tourisme de Colmar
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