Informations pratiques

Turckheim

Le before du veilleur

Place de la Mairie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:59:00

Date(s) :

2026-08-20

After work avant la ronde du Veileur de Nuit

Après le travail et avant la ronde du veilleur de nuit, le créneau parfait pour boire un coup et manger un petit morceau !

On vous donne donc rendez-vous place de la mairie à Turckheim, pour un début de soirée dans l’esprit afterwork signé les Spetzbua !

Vous trouverez à nouveau les planchettes de produits locaux fait par les @jeunes_agriculteurs_munster ainsi que les tartes flambées, glaces et autres gourmandises par @jm_compagnie .

Place de la Mairie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 spetzbua@gmail.com

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English :

After work before the Night Watchman round

L’événement Le before du veilleur Turckheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Colmar