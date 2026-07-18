Informations pratiques

Turckheim

La médiévale du Veilleur de Nuit

Corps de Garde Place Turenne Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 21:45:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-15

Animation historique et accompagnement musical, suivis d’un parcours exceptionnel du veilleur de nuit dans la cité médiévale.

Une plongée dans le Turckheim médiéval avec le veilleur de nuit!.

Animation historique et accompagnement musical, suivis d’un parcours exceptionnel du veilleur de nuit dans la cité médiévale. .

Corps de Garde Place Turenne Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

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English :

Historical animation and musical accompaniment, followed by an exceptional night watchman’s tour of the medieval city.

L’événement La médiévale du Veilleur de Nuit Turckheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Colmar