Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne Turckheim
vendredi 14 août 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne
1 rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez découvrir les rues et le vignoble de Turckheim lors des étapes de cette promenade semi nocturne.17h-19h -départ toutes les 15 mn
¿Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable lors des Sentiers Gourmands de Turckheim !
¿Une belle occasion de déguster des mets délicieux tout en profitant d’une ambiance semi-nocturne et conviviale.
Une balade de 7km en semi-nocture, avec 6 stations gourmandes… et la soirée se poursuivra en musique à l’Espace Rive Droite.
¿Pensez à réserver vos places, les places sont limitées! .
1 rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 39 20 21 turckheimcdf@gmail.com
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English :
Come and discover the streets and vineyards of Turckheim during the stages of this semi-nightly walk.17h-19h -departure every 15 minutes
L’événement Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne Turckheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar
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