Informations pratiques

Turckheim

Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne

1 rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez découvrir les rues et le vignoble de Turckheim lors des étapes de cette promenade semi nocturne.17h-19h -départ toutes les 15 mn

¿Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable lors des Sentiers Gourmands de Turckheim !

¿Une belle occasion de déguster des mets délicieux tout en profitant d’une ambiance semi-nocturne et conviviale.

Une balade de 7km en semi-nocture, avec 6 stations gourmandes… et la soirée se poursuivra en musique à l’Espace Rive Droite.

¿Pensez à réserver vos places, les places sont limitées! .

1 rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 39 20 21 turckheimcdf@gmail.com

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English :

Come and discover the streets and vineyards of Turckheim during the stages of this semi-nightly walk.17h-19h -departure every 15 minutes

L’événement Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne Turckheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar