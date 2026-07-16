Informations pratiques

Turckheim

Run’In FAV

16 rue des Tuileries Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La Run’in FAV f vous propose une course nature de 12.4km à courir seul ou en duo au cœur du vignoble alsacien à Turckheim.

Viticulture, musique, gastronomie,…et le sport dans tout ça ?

Avec un engouement phénoménal connu depuis quelques années, le running est aujourd’hui l’activité sportive en vogue pour des millions de français. Le programme de la Foire aux Vins d’Alsace proposera donc un temps fort consacré aux vrais sportifs mais aussi aux moins sportifs.

La Run’in FAV vous propose une course nature de 12.4 km (451m D+) à courir seul ou en duo (relais de 2 6.9 + 5.5 Km)

au départ de Turckheim et au cœur du vignoble alsacien.

Cadeau et entrée à la Foire aux Vins compris !

Venez déguisés et repartez avec 2 places de concert pour La Fav déraille (2 gagnants choisis par un jury selon l’originalité du déguisement). .

16 rue des Tuileries Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 39 71 17 contact@agence-teamcom.fr

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English :

The Run?in FAV f invites you to participate in a 12.4-kilometer trail run—to be run solo or in pairs—in the heart of the Alsatian vineyards in Turckheim.

L’événement Run’In FAV Turckheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar