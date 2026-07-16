Run’In FAV Turckheim
dimanche 9 août 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Run’In FAV
16 rue des Tuileries Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
La Run’in FAV f vous propose une course nature de 12.4km à courir seul ou en duo au cœur du vignoble alsacien à Turckheim.
Viticulture, musique, gastronomie,…et le sport dans tout ça ?
Avec un engouement phénoménal connu depuis quelques années, le running est aujourd’hui l’activité sportive en vogue pour des millions de français. Le programme de la Foire aux Vins d’Alsace proposera donc un temps fort consacré aux vrais sportifs mais aussi aux moins sportifs.
La Run’in FAV vous propose une course nature de 12.4 km (451m D+) à courir seul ou en duo (relais de 2 6.9 + 5.5 Km)
au départ de Turckheim et au cœur du vignoble alsacien.
Cadeau et entrée à la Foire aux Vins compris !
Venez déguisés et repartez avec 2 places de concert pour La Fav déraille (2 gagnants choisis par un jury selon l’originalité du déguisement). .
16 rue des Tuileries Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 39 71 17 contact@agence-teamcom.fr
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English :
The Run?in FAV f invites you to participate in a 12.4-kilometer trail run—to be run solo or in pairs—in the heart of the Alsatian vineyards in Turckheim.
L’événement Run’In FAV Turckheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar
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