Informations pratiques

Turckheim

26ème Montée Historique des Trois Épis

RD11 Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

A vos marques, prêts, roulez ! C’est parti pour le rallye des voitures anciennes et de collection. Vous pourrez les admirer toute la journée sur la montée des Trois-Epis. Une virée hors du temps !

La 26ème édition de cette magnifique manifestation revient inéluctablement encore cette année pour le plaisir de tout un public enchanté par l’évolution de toutes ces belles autos historiques, anciennes gloires de la compétition automobile ou old-timer en recherche d’évasion.

Le samedi est consacré aux vérifications administratives et techniques tout au long de l’après-midi entre 14h et 19h, facilement accessibles, elles se laissent admirer et photographier sur le parking en face du Centre Médical.

Le dimanche étant quant à lui, strictement réservé aux Montées entre Turckheim et les Trois-Epis sur la RD11 entièrement fermée et sécurisée pour cette belle occasion.

Nul besoin de chronométrage ni de classement pour laisser à ces belles anciennes le soin de faire rugir leurs mécaniques et de faire sourire un large public à leurs passages.

Buvette et petite restauration sur le près en face du départ. 0 .

RD11 Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 12 38 89 ecurie.alsace@gmx.fr

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English :

On your marks, get set, go! Let the classic and vintage car rally begin. You can admire them all day long on the Montée des Trois-Epis. A trip back in time!

L’événement 26ème Montée Historique des Trois Épis Turckheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Colmar