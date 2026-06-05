Chasse au Trésor des Portes de Meuse Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Chasse au Trésor des Portes de Meuse

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

La Chasse au Trésor des Portes de Meuse revient pour une 12e édition, avec 8 étapes accessibles à pied pour découvrir l’Abbaye d’Ecurey, son histoire, son patrimoine, ses acteurs et ses nombreuses activités touristiques, sans oublier les 2 étapes intermédiaires et 3 étapes bonus à la découverte du village de Montiers-sur-Saulx.

Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du Trésor des Portes de Meuse, avec l’application smartphone (gratuite) Baludik et/ou le dépliant papier du jeu, qui vous permettront de retrouver 8 lettres pour recomposer le mot mystère et accéder à 3 étapes bonus.

Plus de 150 lots à gagner sur tirage au sort smartphone, tablette tactile, montre connectée, vélos, baptêmes de l’air, activités de loisirs et découverte, etc.

Accès libre et gratuit 7j/7, 24h/24 (location de vélos offerte pour une journée).

Il est possible de jouer soit sur l’application mobile, soit par bulletin papier

– Application mobile pour smartphone à télécharger gratuitement Baludik

– Bulletin de participation avec carte du jeu disponible en version numérique sur notre site web, en version papier sur place à l’Abbaye d’Ecurey et chez nos partenaires Office de Tourisme Sud Meuse à Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, commerçants, restaurateurs, hébergeurs, etc.

Location de vélos offerte aux participants, à l’Abbaye d’Ecurey

– Réservation obligatoire par téléphone 07 50 56 46 21

– Du lundi au samedi départ 10h à 12h retour de 14h à 16h max, dimanche (juillet août) départ à 14h retour jusqu’à 18h max.

– Casque non fourni, obligatoire pour les moins de 12 ans

– Age minimum conseillé 12 ans (parcours cyclable)

PARCOURS DE RANDONNÉE PÉDESTRE ET CYCLABLE BALISÉS pour accéder aux étapes bonus situées dans le village voisin de Montiers-sur-Saulx, accessible également en voiture

– Circuit pédestre (version courte) >>> https://www.cirkwi.com/fr/circuit/158848-ecurey-montiers-sur-saulx-boucle-de-l-abbaye-d-ecurey-court

Informations, règlement et carte de jeu numérique sur le site internet.

Suivez la Page Facebook officielle de l’opération.Tout public

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Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 97 40 contact@portesdemeuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Portes de Meuse Treasure Hunt is back for its 12th edition, with 8 stages accessible on foot to discover Ecurey Abbey, its history, its heritage, its players and its many tourist activities, not forgetting the 2 intermediate stages and 3 bonus stages to discover the village of Montiers-sur-Saulx.

Enjoy a unique, fun outdoor experience in search of the Treasure of the Portes de Meuse, with the free Baludik smartphone application and/or the game’s paper leaflet, which will enable you to find 8 letters to recompose the mystery word and access 3 bonus stages.

Over 150 prizes to be won by drawing lots: smartphone, touchscreen tablet, connected watch, bicycles, first flights, leisure and discovery activities, etc.

Free access 24/7 (free bike rental for one day).

You can play either on the mobile application or by paper ballot:

– Mobile application for smartphones to download free of charge Baludik

– Entry form with game map available in digital version on our website, in paper version on site at Ecurey Abbey and from our partners: Office de Tourisme Sud Meuse in Bar-le-Duc and Ligny-en-Barrois, shopkeepers, restaurateurs, accommodation providers, etc.

Bikes available for hire at Ecurey Abbey

– Reservations required by telephone: 07 50 56 46 21

– Monday to Saturday: departure 10am to 12pm return 2pm to 4pm max, Sunday (July August): departure 2pm return up to 6pm max.

– Helmet not supplied, compulsory for under-12s

– Recommended minimum age: 12 (cycle route)

MARKED PEDESTRIAN AND CYCLING ROUTES to bonus stages in the nearby village of Montiers-sur-Saulx, also accessible by car:

– Walking trail (short version) >>> https://www.cirkwi.com/fr/circuit/158848-ecurey-montiers-sur-saulx-boucle-de-l-abbaye-d-ecurey-court

Information, rules and digital map on the website.

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L’événement Chasse au Trésor des Portes de Meuse Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SUD MEUSE