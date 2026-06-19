Exposition Velatura II, d’Isabelle Adelus & Suran Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Exposition Velatura II, d’Isabelle Adelus & Suran

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-09-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Avec élégance et minutie Isabelle transforme des calques en kaléidoscopes de lumière. La

transparence et les couleurs nous transportent dans une réalité fantastique, presque psychédélique et réjouissante.

Ses palimpsestes délicatement composés de papiers anciens symbolisent une forme de

reconstruction, d’énergie du renouveau, une nouvelle lecture du monde.

Velatura est un terme de peinture qui désigne des couleurs posées en glacis translucides. Il dit

exactement ce que fait le calque un voile qui laisse passer la lumière et la couleur, sans tout révéler.

Entrée gratuite.

Save the date, nous vous proposons de venir participer au vernissage de l’exposition Velatura II d’Isabelle Adelus & Suran, le jeudi 02 juillet, à 18h, à la Galerie La Fonte d’Art. Mme ADELUS vous présentera son travail et vous pourrez ainsi échanger avec elle.Tout public

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Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

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English :

With elegance and meticulous care, Isabelle transforms transparencies into kaleidoscopes of light. The

transparency and colors transport us to a fantastical reality—almost psychedelic and exhilarating.

Her delicately composed palimpsests of antique papers symbolize a form of

reconstruction, the energy of renewal, and a new way of interpreting the world.

“Velatura” is a term in painting that refers to colors applied in translucent glazes. It describes

exactly what the tracing paper does: a veil that lets light and color pass through, without revealing everything.

Free admission.

Save the date! We invite you to attend the opening reception for the “Velatura II” exhibition by Isabelle Adelus & Suran on Thursday, July 2, at 6 p.m., at the Galerie La Fonte d’Art. Ms. ADELUS will present her work, and you’ll have the opportunity to speak with her.

L’événement Exposition Velatura II, d’Isabelle Adelus & Suran Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SUD MEUSE