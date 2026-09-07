Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or », Musée archéologique de Civaux, Civaux

Informations pratiques

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Samedi 19 septembre, 15h00 Musée archéologique de Civaux Vienne

2€ par famille. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À Civaux, une ancienne légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait dissimulé son trésor à l’arrivée des redoutables guerriers wisigoths : six magnifiques statuettes de veaux en or.

Résolvez une série d’énigmes et relevez différents défis pour tenter de retrouver ce trésor tant convoité. Des activités manuelles viendront également rythmer votre quête.

Une aventure ludique à partager en famille.

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549483461 https://www.musee-civaux.fr http://@musee_archeologique_civaux.fr;https://www.facebook.com/musee.civaux/ [{« type »: « email », « value »: « musee.civaux@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 34 61 »}] Le musée expose les objets découverts dans la vallée de la Vienne, à Civaux et dans les villages voisins, au sein d’un parcours anti-chronologique, à la manière des strates archéologiques.

Les collections vont du Moyen Age à la Préhistoire et sont plus particulièrement riches dans le domaine funéraire, avec notamment des objets issus de sépultures aristocratiques gauloises.

Le musée rend compte aussi de l’actualité archéologique avec la mise en place en juin 2025 d’une vitrine dédiée à l’âge du Bronze, suite à d’importantes découvertes archéologiques en 2020.

Pour compléter la visite, un film de 28 min “Civaux, à la recherche de nos origines”, réalisé en 2024, est en accès libre à l’auditorium du musée. Il permet de mieux comprendre l’histoire, le patrimoine et les sites archéologiques autour de Civaux.

Le musée propose également la visite guidée ou libre des sites avec audioguides : le sanctuaire romain, la nécropole mérovingienne et l’église paléochrétienne et romane avec les vestiges du baptistère. (audioguides disponibles en français, anglais et espagnol à l’accueil du musée – visites guidées sur rendez-vous ou à dates fixes). parkings à moins de 100 m, dépose-minute devant le musée

À Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait caché son trésor à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths : six magnifiques statuettes de veaux en or. À traver… chasse au tresor musee

©Musée archéologique de Civaux, H. Crouzat