Visite commentée de la centrale de Civaux, Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux, Civaux

Informations pratiques

Visite commentée de la centrale de Civaux 19 et 20 septembre Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux Vienne

Gratuit. Sur réservation. Visite guidée par groupe de 24 personnes maximum. Visite possible à partir de 12 ans. Fournir copie des pièces d’identité recto/verso valide au plus tard le 17 août et à présenter le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez la centrale de Civaux comme vous ne l’avez jamais vue.

Profitez d’une visite exceptionnelle de ses installations industrielles, au cœur d’un site unique. Pendant 2h, plongez dans l’univers de la production d’électricité et découvrez les technologies qui assurent son fonctionnement.

Une occasion rare de percer les secrets d’un patrimoine industriel majeur.

Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux Route de la centrale nucléaire, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 50 50 https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-civaux/visitez-la-centrale https://twitter.com/@EDFCivaux [{« type »: « email », « value »: « civaux-decouverte@edf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/750/events/1922/animations »}] La centrale nucléaire de Civaux est située au sud de Poitiers. Elle est installée sur la rive gauche de la rivière Vienne, dans le département de la Vienne.

La centrale est composée de deux unités de production d’électricité de 1 500 mégawatts chacune. Elles sont équipées des réacteurs, des salles de commande et des turbines les plus modernes du parc nucléaire français. La centrale de Chooz, dans les Ardennes, est la sœur jumelle de la centrale de Civaux. Parkings gratuits (voiture, bus, camping-car, moto et vélo).

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, découvrez la centrale de Civaux comme vous ne l’avez jamais vue !

©EDF