Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat lundi 13 avril 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Venez mener ton enquête et trouver les œufs cachés à l’Espace Aqua Noblat.
Venez avec un accessoire de Pâques (serre-tête, lunettes) pour les enfants à partir de 8 ans et sachant nager ou 8 ans avec un adulte accompagnateur .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
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English : Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat
L’événement Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Noblat
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