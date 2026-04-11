Saint-Léonard-de-Noblat

Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Venez mener ton enquête et trouver les œufs cachés à l’Espace Aqua Noblat.

Venez avec un accessoire de Pâques (serre-tête, lunettes) pour les enfants à partir de 8 ans et sachant nager ou 8 ans avec un adulte accompagnateur .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr

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English : Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat

L’événement Chasse aux oeufs à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Noblat