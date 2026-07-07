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Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat

Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
8 avenue Léon Blum
Ville
87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Département
Haute-Vienne
Tarif
10.5 10.5 10.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Léonard-de-Noblat

Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16

L’Espace Aqua Noblat vous propose une séance de Triathl’eau par équipe de 3 personnes   .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10  aqua-noblat@ccnoblat.fr

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English : Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat

L’événement Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Noblat

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