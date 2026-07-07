Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’Espace Aqua Noblat vous propose une séance de Triathl’eau par équipe de 3 personnes .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
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English : Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat
L’événement Triathl’eau à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Noblat
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