Cirque Bidon à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Cirque Bidon à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Cirque Bidon à Saint-Léonard de Noblat
Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Le Cirque Bidon fait étape à Saint-Léonard-de-Noblat en juillet
Cet été, le Cirque Bidon s’installe à Saint-Léonard-de-Noblat pour plusieurs représentations en plein air, offrant au public une expérience artistique originale et hors du temps.
Pionnier du nouveau cirque , le Cirque Bidon parcourt les routes de France à bord de roulottes tirées par des chevaux, perpétuant une tradition itinérante rare. Son spectacle se déroule dans un palc , un cirque à ciel ouvert inspiré des cirques d’autrefois une petite piste entourée de gradins et de roulottes, entièrement ouverte sur l’extérieur.
Entre poésie, théâtre, musique, humour et prouesses circassiennes, les artistes proposent un spectacle familial accessible à tous, dans un cadre chaleureux favorisant la rencontre et la proximité avec le public.
Fidèle à son esprit nomade, le Cirque privilégie les places de villages et petites villes .
Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97
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English : Cirque Bidon à Saint-Léonard de Noblat
L’événement Cirque Bidon à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Noblat
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