Chasse aux œufs au Bois du Bruel Le Bas Ségala

Chasse aux œufs au Bois du Bruel

Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Cette année encore, l’APE vous propose de venir chercher les œufs de Pâques entre copains au bois du Bruel (Vabre).

Une matinée de balade sur le sentier, un petit goûter pour reprendre des forces, un café pour les parents…

Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 7 61 10 48 22 solville.ape@gmail.com

English :

Once again this year, the APE is inviting you and your friends to collect Easter eggs in the Bois du Bruel (Vabre).

A morning stroll along the path, a snack to restore your strength, a coffee for parents…

