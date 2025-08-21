Randonnée Le chemin de Cassanhol (Saint-Salvadou) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée Le chemin de Cassanhol (Saint-Salvadou)

Randonnée Le chemin de Cassanhol (Saint-Salvadou) départ devant la mairie de Saint-Salvadou 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Ce parcours autour de Saint-Salvadou permet d’apprécier les paysages de ce terroir et les belles demeures surmontées de tours pigeonniers.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68777-le-chemin-de-cassanhol

English :

This route around Saint-Salvadou allows you to appreciate the landscapes of this terroir and the beautiful mansions topped by dovecote towers.

Deutsch :

Auf dieser Strecke rund um Saint-Salvadou können Sie die Landschaften dieser Gegend und die schönen, von Taubentürmen gekrönten Herrenhäuser genießen.

Italiano :

L’itinerario intorno a Saint-Salvadou permette di apprezzare i paesaggi di questa regione e le belle case sormontate da torri colombaie.

Español :

Esta ruta por Saint-Salvadou permite apreciar los paisajes de esta región y las hermosas casas rematadas con torres palomar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron