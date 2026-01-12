Concert Lun & Lune chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala

Concert Lun & Lune chez Piccolo à Vabre-Tizac

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Dans le tumulte et le bruit du quotidien, dans le temps qu’il leur reste, lun et lune fabriquent des chansons. Lorsqu’ils chantent et qu’ils jouent, quelque chose se calme. Leur voix s’harmonisent et se répondent en une conversation mélodieuse.

Ils s’émeuvent, s’amusent, provoquent un peu, explorent, surprennent… Parce qu’Ils sont d’ici et un peu d’ailleurs, ils chantent leurs chansons en français mais aussi parfois en langues étrangères.

Lun et lune marchent sur la terre et regardent en l’air.

Restauration a 20h, sur réservation. 7 .

English :

In the tumult and noise of everyday life, in the time they have left, lun et lune make songs. When they sing and play, something calms down. Their voices harmonize and respond to each other in melodious conversation.

