Repas et Spectacle Madame Cécé La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

A 12h, repas paella. A 15h, spectacle animé par Madame Cécé , chanteuse et humoriste.

Réservations avant le 15 mai.

Organisé par les aînés de La Bastide, La Fouillade, Morlhon et Saint André.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 15 81 29 69

English :

At 12pm, paella lunch. At 3pm, entertainment by Madame Cécé , singer and humorist.

Reservations by May 15.

Organized by the senior citizens of La Bastide, La Fouillade, Morlhon and Saint André.

