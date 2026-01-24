Repas et Spectacle Madame Cécé La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Repas et Spectacle Madame Cécé La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 23 mai 2026.
Repas et Spectacle Madame Cécé La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
spectacle seul
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A 12h, repas paella. A 15h, spectacle animé par Madame Cécé , chanteuse et humoriste.
Réservations avant le 15 mai.
Organisé par les aînés de La Bastide, La Fouillade, Morlhon et Saint André.
10 .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 15 81 29 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At 12pm, paella lunch. At 3pm, entertainment by Madame Cécé , singer and humorist.
Reservations by May 15.
Organized by the senior citizens of La Bastide, La Fouillade, Morlhon and Saint André.
L’événement Repas et Spectacle Madame Cécé La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)