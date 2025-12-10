Fête de la musique à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Fête de la musique à Vabre-Tizac Le Bas Ségala dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique à Vabre-Tizac
Vabre Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter l’arrivée de l’été en musique et autour d’un marché gourmand !
Scène ouverte par la Cie des Pianos Mobiles.
Marché gourmand et buvette bio et locale.
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes. .
Vabre Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie assespacetemps@gmail.com
English :
Come celebrate the arrival of summer with music and a gourmet market!
L’événement Fête de la musique à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)