Fête de la musique à Vabre-Tizac

Vabre Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter l’arrivée de l’été en musique et autour d’un marché gourmand !

Scène ouverte par la Cie des Pianos Mobiles.

Marché gourmand et buvette bio et locale.

En cas de pluie, repli à la salle des fêtes. .

Vabre Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie assespacetemps@gmail.com

English :

Come celebrate the arrival of summer with music and a gourmet market!

L’événement Fête de la musique à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)