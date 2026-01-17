Les mercredis des Serènes Les citadelles de quartz Le Bas Ségala
Les mercredis des Serènes Les citadelles de quartz Le Bas Ségala mercredi 24 juin 2026.
Le Bas Ségala
Les mercredis des Serènes Les citadelles de quartz
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Une aventure musicale dont vous êtes le héros !
Entre atmosphères musicales envoûtantes et récit interactif, la Compagnie Brigand invite le public à plonger au cœur d’un univers de fantasy aveyronnaise, jalonné de mégalithes mystérieux et de forêts maudites, de trolls des bocages et de sorcières hirsutes.
Des concerts, spectacles et ateliers jeunes publics en attendant le festival Les Détours Métaphoniques . .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lechantdesserenes@gmail.com
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English :
A musical adventure in which you are the hero!
L’événement Les mercredis des Serènes Les citadelles de quartz Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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