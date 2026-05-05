Les Martinets du Lézert : visite et martelage du cuivre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala

Les Martinets du Lézert : visite et martelage du cuivre Dimanche 28 juin, 15h00 Les Martinets du Lézert Aveyron

Tarif réduit : 1€/pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

UNE VISITE INSOLITE à la rencontre de bénévoles passionnés, qui partageront avec vous la fabuleuse aventure des Martinets du Lézert et vous feront découvrir ce patrimoine unique.

LE SAVOIR-FAIRE REMARQUABLE du façonnage du cuivre, transmis à travers le métier de « martinaïre ».

L’HISTOIRE SINGULIÈRE de la métallurgie du cuivre à La Bastide l’Evêque et de l’activité florissante des martinets du XIVe au XIXe siècle. Dans ces forges hydrauliques, le cuivre était martelé pour façonner les ébauches de chaudrons, marmites et autres récipients destinés aux chaudronniers.

UNE AVENTURE HUMAINE INCROYABLE pour redonner vie à ce patrimoine longtemps oublié. Grâce à la passion de quelques habitants et après des milliers d’heures de travail de reconstruction, le bruit du marteau résonne à nouveau dans la vallée du Lézert.

Les Martinets du Lézert 108 chemin le Moulin du Roc Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesmartinetsdulezert.fr/ »}]

L’univers fascinant des forges du cuivre : découvrez le patrimoine remarquable des Martinets du Lézert et le savoir-faire ancestral du battage du cuivre. Une visite unique entre patrimoine et nature. moulin forge

Les Martinets du Lézert (LD)