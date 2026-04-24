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Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 9 mai 2026.

Adresse : La Bastide l'Evêque

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Le Bas Ségala

Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-05-09

Du Moyen-Age à nos jours, les images sont omniprésentes, sur les monuments religieux, les bâtiments publics ou les demeures civiles.
Qu’elles soient peintes ou sculptées, du simple motif ornemental à la transmission d’un message divin, l’exposition passe en revue les nombreuses représentations du territoire.
Le monde végétal, le règne animal, les représentations religieuses ou encore les programmes iconographiques et les grands commanditaires sont à découvrir sur deux sites
– Office de Tourisme et médiathèque de La Bastide-l’Évêque
– Médiathèque de Rieupeyroux
Vernissage le samedi 9 mai à 11h à l’Office de Tourisme/Médiathèque de La Bastide l’Evêque   .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 53 22  accueil@tourisme-aveyron-segala.fr

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English :

From the Middle Ages to the present day, images are omnipresent, on religious monuments, public buildings and civil residences.

L’événement Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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