Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 9 mai 2026.
Le Bas Ségala
Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-09
Du Moyen-Age à nos jours, les images sont omniprésentes, sur les monuments religieux, les bâtiments publics ou les demeures civiles.
Qu’elles soient peintes ou sculptées, du simple motif ornemental à la transmission d’un message divin, l’exposition passe en revue les nombreuses représentations du territoire.
Le monde végétal, le règne animal, les représentations religieuses ou encore les programmes iconographiques et les grands commanditaires sont à découvrir sur deux sites
– Office de Tourisme et médiathèque de La Bastide-l’Évêque
– Médiathèque de Rieupeyroux
Vernissage le samedi 9 mai à 11h à l’Office de Tourisme/Médiathèque de La Bastide l’Evêque .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 53 22 accueil@tourisme-aveyron-segala.fr
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English :
From the Middle Ages to the present day, images are omnipresent, on religious monuments, public buildings and civil residences.
L’événement Exposition L’envers des images La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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