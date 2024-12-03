Oreilles en Balade Le Bas Ségala Le Bas Ségala Aveyron

Oreilles en Balade Le Bas Ségala Le Bas Ségala Occitanie

Oreilles en Balade Le Bas Ségala Le Bas Ségala Aveyron vendredi 1 août 2025.

Oreilles en Balade Le Bas Ségala

Oreilles en Balade Le Bas Ségala La Bastide l’Evêque 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Avec un casque sur les oreilles, partez à la découverte du Bas-Ségala. Laissez-vous guider au gré des histoires racontées et vécues par les habitants de la Bastide l’Evêque, de Vabre-Tizac et de Saint-Salvadou. .

https://www.facebook.com/oreilles.en.balade   +33 6 86 06 51 47

English :

With a helmet on your ears, set off to discover the Bas-Ségala. Let yourself be guided by the stories told and lived by the inhabitants of the Bastide l’Evêque, Vabre-Tizac and Saint-Salvadou .

Deutsch :

Mit einem Kopfhörer auf den Ohren gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Bas-Ségala. Lassen Sie sich von den Geschichten leiten, die von den Bewohnern von La Bastide l’Evêque, Vabre-Tizac und Saint-Salvadou erzählt und erlebt werden. .

Italiano :

Con le cuffie, scoprite il Bas-Ségala. Lasciatevi guidare dalle storie raccontate e vissute dagli abitanti di Bastide l’Evêque, Vabre-Tizac e Saint-Salvadou.

Español :

Con los auriculares puestos, descubra el Bas-Ségala. Déjese guiar por las historias contadas y vividas por los habitantes de Bastide l’Evêque, Vabre-Tizac y Saint-Salvadou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-03 par ADT Aveyron