Randonnée La fontaine des fées (Vabre-Tizac) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée La fontaine des fées (Vabre-Tizac) départ de la salle des fêtes de Vabre-Tizac 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Entre Vabre-Tizac et Saint-Salvadou, ce lieu situé en bordure d’une forêt est entouré de mystère et légendes. La Fontaine des Fées ou Font de Fachilièiras est une pierre de quartz avec de l’eau en son centre, même en période de sécheresse.

English :

Between Vabre-Tizac and Saint-Salvadou, this spot on the edge of a forest is shrouded in mystery and legend. La Fontaine des Fées or Font de Fachilièiras is a quartz stone with water at its center, even in times of drought.

Deutsch :

Zwischen Vabre-Tizac und Saint-Salvadou liegt dieser Ort am Rande eines Waldes, der von Geheimnissen und Legenden umgeben ist. Der Feenbrunnen oder Font de Fachilièiras ist ein Quarzstein mit Wasser in seiner Mitte, selbst in der Trockenzeit.

Italiano :

Tra Vabre-Tizac e Saint-Salvadou, questo luogo ai margini della foresta è avvolto dal mistero e dalla leggenda. La Font des Fées o Font de Fachilièiras è una pietra di quarzo al cui centro si trova l’acqua, anche in tempi di siccità.

Español :

Entre Vabre-Tizac y Saint-Salvadou, este paraje en la linde de un bosque está rodeado de misterios y leyendas. La Font des Fées o Fuente de Fachilièiras es una piedra de cuarzo con agua en su centro, incluso en tiempos de sequía.

