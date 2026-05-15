Danse et théâtre Regarde maman je danse à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Danse et théâtre Regarde maman je danse à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 13 juin 2026.
Le Bas Ségala
Danse et théâtre Regarde maman je danse à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Cie Théâtron fait sa saison et invite la Cie Cœurs et Arts pour un spectacle danse et théâtre Regarde maman je danse .
10 .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 46 11 cietheatron@gmail.com
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English :
Cie Théâtron presents its new season, inviting C?urs et Arts to perform a dance and theater show entitled Regarde maman je danse .
L’événement Danse et théâtre Regarde maman je danse à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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