Le Bas Ségala

Danse et théâtre Regarde maman je danse à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Cie Théâtron fait sa saison et invite la Cie Cœurs et Arts pour un spectacle danse et théâtre Regarde maman je danse .

10 .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 46 11 cietheatron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cie Théâtron presents its new season, inviting C?urs et Arts to perform a dance and theater show entitled Regarde maman je danse .

L’événement Danse et théâtre Regarde maman je danse à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)