Randonnée pédestre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala
Randonnée pédestre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.
Randonnée pédestre Dimanche 28 juin, 08h30 Les Martinets du Lézert Aveyron
participation 2€/pers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Les Martinets du Lézert 108 chemin le Moulin du Roc Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Une randonnée pour découvrir le patrimoine. Parcours d’environ 10km au départ des Martinets du Lézert. Collation à mi-parcours. randonnée patrimoine
Laetitia Déléris
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