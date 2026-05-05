Randonnée pédestre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala

Randonnée pédestre Dimanche 28 juin, 08h30 Les Martinets du Lézert Aveyron

participation 2€/pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Les Martinets du Lézert 108 chemin le Moulin du Roc Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

Une randonnée pour découvrir le patrimoine. Parcours d’environ 10km au départ des Martinets du Lézert. Collation à mi-parcours. randonnée patrimoine

Laetitia Déléris