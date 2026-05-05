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Randonnée pédestre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala

Randonnée pédestre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala

Randonnée pédestre, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Les Martinets du Lézert

Adresse : 108 chemin le Moulin du Roc

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : participation 2€/pers

Randonnée pédestre Dimanche 28 juin, 08h30 Les Martinets du Lézert Aveyron

participation 2€/pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Les Martinets du Lézert 108 chemin le Moulin du Roc Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Une randonnée pour découvrir le patrimoine. Parcours d’environ 10km au départ des Martinets du Lézert. Collation à mi-parcours. randonnée patrimoine

Laetitia Déléris

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