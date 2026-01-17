Le Bas Ségala

Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach

Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Gilles Liacopoulos, à l’épinette, embarque petits et grands à la découverte de l’œuvre pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach.

Des concerts, spectacles et ateliers jeunes publics en attendant le festival Les Détours Métaphoniques . .

Tizac Le Bas Ségala 12240 Aveyron Occitanie lechantdesserenes@gmail.com

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English :

Gilles Liacopoulos, on spinet, takes young and old on a voyage of discovery through Johann Sebastian Bach’s works for solo keyboard.

L’événement Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)