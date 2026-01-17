Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala
Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala mercredi 17 juin 2026.
Le Bas Ségala
Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach
Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Gilles Liacopoulos, à l’épinette, embarque petits et grands à la découverte de l’œuvre pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach.
Des concerts, spectacles et ateliers jeunes publics en attendant le festival Les Détours Métaphoniques . .
Tizac Le Bas Ségala 12240 Aveyron Occitanie lechantdesserenes@gmail.com
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English :
Gilles Liacopoulos, on spinet, takes young and old on a voyage of discovery through Johann Sebastian Bach’s works for solo keyboard.
L’événement Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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