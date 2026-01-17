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Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala

Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala

Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Tizac

Ville : 12240 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Le Bas Ségala

Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach

Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Gilles Liacopoulos, à l’épinette, embarque petits et grands à la découverte de l’œuvre pour clavier seul de Jean-Sébastien Bach.
Des concerts, spectacles et ateliers jeunes publics en attendant le festival Les Détours Métaphoniques .   .

Tizac Le Bas Ségala 12240 Aveyron Occitanie   lechantdesserenes@gmail.com

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English :

Gilles Liacopoulos, on spinet, takes young and old on a voyage of discovery through Johann Sebastian Bach’s works for solo keyboard.

L’événement Les mercredis des Serènes Le Gilles joue Bach Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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