Salon artistique du Bas Ségala Le Bas Ségala samedi 30 mai 2026.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Samedi 2026-05-30
2026-05-31

2026-05-30

L’association L’Art et Création vous propose sa 3ème édition du salon artistique du Bas Ségala. Venez à la rencontre d’artistes locaux.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 45 93 85 67  lartetcreation12@orange.fr

The L’Art et Création association presents its 3rd Bas Ségala art fair. Come and meet local artists.

