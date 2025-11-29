Salon artistique du Bas Ségala Le Bas Ségala
Salon artistique du Bas Ségala Le Bas Ségala samedi 30 mai 2026.
Salon artistique du Bas Ségala
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
L’association L’Art et Création vous propose sa 3ème édition du salon artistique du Bas Ségala. Venez à la rencontre d’artistes locaux.
.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 45 93 85 67 lartetcreation12@orange.fr
English :
The L’Art et Création association presents its 3rd Bas Ségala art fair. Come and meet local artists.
L’événement Salon artistique du Bas Ségala Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)