Soirée brasucade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala

Soirée brasucade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 6 juin 2026.

Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2026-06-06
2026-06-06

Moules/frites cuites au feu de bois. Animation musicale DJ Quentin Galaxy Podium.
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 72 57 37 01 

English :

Wood-fired mussels and French fries. Musical entertainment by DJ Quentin Galaxy Podium.

German :

Muscheln/Pommes frites aus dem Holzofen. Musikalische Unterhaltung DJ Quentin Galaxy Podium.

Italiano :

Cozze e patatine fritte cotte a legna. Intrattenimento musicale a cura del DJ Quentin Galaxy Podium.

Espanol :

Mejillones a la leña y patatas fritas. Animación musical a cargo de DJ Quentin Galaxy Podium.

L’événement Soirée brasucade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)