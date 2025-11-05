Soirée brasucade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Soirée brasucade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 6 juin 2026.
Soirée brasucade à Vabre-Tizac
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Moules/frites cuites au feu de bois. Animation musicale DJ Quentin Galaxy Podium.
.
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 72 57 37 01
English :
Wood-fired mussels and French fries. Musical entertainment by DJ Quentin Galaxy Podium.
German :
Muscheln/Pommes frites aus dem Holzofen. Musikalische Unterhaltung DJ Quentin Galaxy Podium.
Italiano :
Cozze e patatine fritte cotte a legna. Intrattenimento musicale a cura del DJ Quentin Galaxy Podium.
Espanol :
Mejillones a la leña y patatas fritas. Animación musical a cargo de DJ Quentin Galaxy Podium.
L’événement Soirée brasucade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)