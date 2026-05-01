Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala
Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala dimanche 31 mai 2026.
Le Bas Ségala
Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac
le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une création Machin Machines. Petit théâtre de rue fait main. Spectacle tous publics. Durée 25 min.
16h crêpes
16h30 spectacle au chapeau .
le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 50 59 62 76 ophicleide.piccolo@gmail.com
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English :
A Machin Machines creation. Small, handmade street theater. Show for all audiences. Running time 25 min.
L’événement Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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