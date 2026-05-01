Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala

Le Bas Ségala

Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une création Machin Machines. Petit théâtre de rue fait main. Spectacle tous publics. Durée 25 min.

16h crêpes

16h30 spectacle au chapeau .

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 50 59 62 76 ophicleide.piccolo@gmail.com

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English :

A Machin Machines creation. Small, handmade street theater. Show for all audiences. Running time 25 min.

L’événement Spectacle de Marionnette Eddy chez Piccolo à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)