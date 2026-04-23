Le Bas Ségala

Journée d’entretien des chemins Vabre-Tizac

Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’association Vivre à Vabre-Tizac, en partenariat avec la mairie et la société de Chasse, vous invite à participer à la journée d’entretien des chemins.

Rendez-vous à 9h pour un accueil café sur la place de Vabre-Tizac avec débroussailleuse, faucille et autres. Après l’effort, un repas sera pris en commun au Toucadou (offret pour les débroussailleurs et tiré du panier pour les accompagnants).

Inscription souhaitée avant le 4 mai auprès de Marlène 06 08 26 55 51 ou Babeth 06 24 26 10 21 .

Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 08 26 55 51

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English :

The Vivre à Vabre-Tizac association, in partnership with the town council and the hunting association, invites you to take part in a path maintenance day.

L’événement Journée d’entretien des chemins Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)