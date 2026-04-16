Chasse aux œufs en nocturne à Assier Assier
Chasse aux œufs en nocturne à Assier Assier mercredi 22 avril 2026.
Assier
Chasse aux œufs en nocturne à Assier
80 impasse du Verger Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Explorez la chasse aux œufs de nuit, c'est une façon divertissante de revisiter la classique chasse aux œufs de Pâques, mais cette fois-ci, tout se passe dans la nuit.
Explorez la chasse aux œufs de nuit, c'est une façon divertissante de revisiter la classique chasse aux œufs de Pâques, mais cette fois-ci, tout se passe dans la nuit.
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80 impasse du Verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr
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English :
Explore the night egg hunt, it's an entertaining way to revisit the classic Easter egg hunt, but this time it all takes place in the night.
L’événement Chasse aux œufs en nocturne à Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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