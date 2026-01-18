Chasse aux œufs et jeux en bois géant

Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez participer à une chasse aux œufs en chocolat et jouer à des jeux géants en bois. Ces jeux traditionnels , authentiques et intergénérationnels permettent aux adultes et enfants de partager des moments inoubliables.

En partenariat avec l’association l’âge de bois .

Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a chocolate egg hunt and play giant wooden games. These traditional, authentic and intergenerational games allow adults and children to share unforgettable moments.

L’événement Chasse aux œufs et jeux en bois géant Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)