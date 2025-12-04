Soirée théâtre à La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Venez passez une agréable soirée dans le rire et la bonne humeur avec la troupe Jean de la Valette . Au profit d’une association caritative.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie acp.labastide@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of laughter and good humor with the Jean de la Valette troupe. In aid of charity.

