Soirée théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Soirée théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 18 avril 2026.
Soirée théâtre à La Bastide l’Evêque
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez passez une agréable soirée dans le rire et la bonne humeur avec la troupe Jean de la Valette . Au profit d’une association caritative.
.
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie acp.labastide@gmail.com
English :
Come and enjoy an evening of laughter and good humor with the Jean de la Valette troupe. In aid of charity.
L’événement Soirée théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)