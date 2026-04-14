Chasse aux oeufs les petites poules, Le Hall du Livre, Nancy

Chasse aux oeufs les petites poules Jeudi 23 avril, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Partez à la chasse dans la librairie !!!

Une série de jeux, quizz et rébus pour les enfants à partir de 7 ans

Attention, le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire…

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-chasse-aux-oeufs-les-petites-poules-1986313178186 »}]

Partez à la chasse dans la librairie !!!Une série de jeux, quizz et rébus pour les enfants à partir de 7 ans Attention, le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire…