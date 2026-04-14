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Chasse aux oeufs les petites poules, Le Hall du Livre, Nancy

Chasse aux oeufs les petites poules, Le Hall du Livre, Nancy

Chasse aux oeufs les petites poules, Le Hall du Livre, Nancy jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Le Hall du Livre

Adresse : 53-55 rue Saint Dizier,Nancy

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Chasse aux oeufs les petites poules Jeudi 23 avril, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Partez à la chasse dans la librairie !!!

Une série de jeux, quizz et rébus pour les enfants à partir de 7 ans

Attention, le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire…

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-chasse-aux-oeufs-les-petites-poules-1986313178186 »}]
Partez à la chasse dans la librairie !!!Une série de jeux, quizz et rébus pour les enfants à partir de 7 ans Attention, le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire…

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