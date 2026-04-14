Chasse aux oeufs les petites poules, Le Hall du Livre, Nancy
Chasse aux oeufs les petites poules, Le Hall du Livre, Nancy jeudi 23 avril 2026.
Chasse aux oeufs les petites poules Jeudi 23 avril, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Partez à la chasse dans la librairie !!!
Une série de jeux, quizz et rébus pour les enfants à partir de 7 ans
Attention, le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire…
Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-chasse-aux-oeufs-les-petites-poules-1986313178186 »}]
Partez à la chasse dans la librairie !!!Une série de jeux, quizz et rébus pour les enfants à partir de 7 ans Attention, le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire…
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