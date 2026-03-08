Chasse aux oeufs Aire de jeux Lutzelbourg

Chasse aux oeufs

Aire de jeux 1 rue A.J. Konzett Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Organisé par Lutz’Events ! Chasse aux oeufs pour les enfants de 2 à 7 ans et défis Fort Boyard pour les enfants à partir de 8 ans. Buvette et petite restauration. Sur inscription uniquement, avant le 24/03. Un lot chocolaté des Douceurs des Rohan et un verre de sirop offert à chaque participant.Enfants

7 .

Aire de jeux 1 rue A.J. Konzett Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 7 82 52 92 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Lutz’Events! Egg hunt for children aged 2 to 7 and Fort Boyard challenges for children aged 8 and over. Refreshments and snacks. Registration only, before 24/03. A Douceurs des Rohan chocolate prize and a glass of syrup offered to each participant.

L’événement Chasse aux oeufs Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-03-05 par OT PAYS DE PHALSBOURG