Chasse aux oeufs, Parc de la Méta, Nantes

Chasse aux oeufs Mardi 21 avril, 14h30 Parc de la Méta Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Rendez-vous au Parc de la Méta pour participer à la grande chasse aux oeufs de Bellevue organisée par le centre socioculturel de Bellevue Nantes !

Parc de la Méta Rue de l’Etang, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

La traditionnelle Chasse aux oeufs du Centre socioculturel de Bellevue ! chasse aux oeufs