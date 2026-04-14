Chasse aux oeufs, Parc de la Méta, Nantes
Chasse aux oeufs, Parc de la Méta, Nantes mardi 21 avril 2026.
Chasse aux oeufs Mardi 21 avril, 14h30 Parc de la Méta Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Rendez-vous au Parc de la Méta pour participer à la grande chasse aux oeufs de Bellevue organisée par le centre socioculturel de Bellevue Nantes !
Parc de la Méta Rue de l’Etang, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
La traditionnelle Chasse aux oeufs du Centre socioculturel de Bellevue ! chasse aux oeufs
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