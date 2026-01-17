Chasse aux trésors Halloween Clères

Chasse aux trésors Halloween

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

2026-10-23

D’après la légende, un fabuleux trésor serait caché dans une vieille salle du château ! Venez menez l’enquête pour découvrir le trésor. Attention, il paraîtrait qu’il serait gardé par les fantômes des personnes qui auraient essayer de s’en emparer autrefois …

Une aventure qui commence dans le parc et qui se termine dans une salle du château (peut-être à tout jamais ? ahahahahahah) Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

English : Chasse aux trésors Halloween

