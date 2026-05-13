Chasse aux trésors, Musée Joseph Puig, Perpignan

Chasse aux trésors Samedi 23 mai, 15h00 Musée Joseph Puig Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Le trésor du musée Puig est caché dans la villa des Tilleuls.

Utilise bien tes sens pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets cachés des monnaies du musée.

Animation dans le Jardin de la villa des tilleuls Louis Lliboutry

À partir de 8 ans

Musée Joseph Puig 42 Av. de Grande Bretagne, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie 0468623764 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/musee-des-monnaies-et-medailles-joseph-puig En 1926, Joseph Puig lègue à la ville de Perpignan sa collection de monnaies et médailles, ainsi que la « Villa les Tilleuls », avec, comme volonté, que cet immeuble ne reçoive aucune autre affectation que celle d’être aménagé en musée. La collection léguée par Joseph Puig était composée de quelques 30.000 monnaies, médailles et objets numismatiques. La ville l’a enrichie et a fait de ce fonds l’un des plus importants de France : le musée possède aujourd’hui 45.000 pièces de toutes les époques et de tous les pays, depuis les premières monnaies jusqu’à l’euro. Gare ferroviaire et routière à 10 minutes à pied

Le trésor du musée Puig est caché dans la villa des Tilleuls.

© musée joseph puig