Chasse aux trésors Oiseaux

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-28

Cette chasse aux trésors vous emmènera d’énigmes en énigmes et d’épreuves en épreuves sur la thématique des oiseaux. Pour découvrir ce qui se cache dans le coffre, les chasseurs devront faire preuve de sang-froid, de déduction et de raisonnement. Une aventure palpitante qui n’attend que vous. De 7 à 11 ans. Durée 2h00. Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

English : Chasse aux trésors Oiseaux

