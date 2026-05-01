Sermaises

chasse aux tresors

Rue des Alouettes Sermaises Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La MARPA de Sermaises organise une grande chasse aux trésors le samedi 30 mai à 15h. Cet événement gratuit invite les jeunes aventuriers à suivre la carte pour dénicher les secrets cachés. Un goûter convivial clôture cette belle après-midi.

Avis aux jeunes explorateurs et aux familles du Loiret ! La MARPA de Sermaises organise une grande chasse aux trésors le samedi 30 mai à partir de 15h. Cet événement ludique et intergénérationnel propose aux enfants de se glisser dans la peau de véritables aventuriers au cours d’une quête captivante. Enigmes, indices et mystères rythment cette après-midi en plein air.

Entièrement gratuite, cette animation offre une occasion parfaite pour stimuler l’imagination des plus jeunes tout en partageant un moment de convivialité locale. Pour récompenser tous les participants après l’effort, les organisateurs offrent un délicieux goûter à la fin de l’aventure. Rendez-vous directement à la MARPA pour le grand départ ! .

Rue des Alouettes Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 72 92

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English :

The MARPA de Sermaises is organizing a treasure hunt on Saturday May 30 at 3pm. This free event invites young adventurers to follow the map to unearth hidden secrets. A convivial snack rounds off the afternoon.

L’événement chasse aux tresors Sermaises a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS